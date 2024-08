Eine dritte Baustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe geht hingegen in die Verlängerung. Am August-Bebel-Damm sind nach MVB-Angaben technische Mängel aufgetreten. Deswegen kann der Abschnitt noch nicht wie geplant freigegeben werden. Zwischen dem Zoo und dem Barleber See fahren weiter Ersatzbusse. Die Straßenbahnlinie 10 endet am Zoo.