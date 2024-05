Am Sonntag Telekom: Erneut Warnstreik in Call-Centern

12. Mai 2024, 11:00 Uhr

Am Montag gehen die Tarifverhandlungen für die Call-Center-Mitarbeiter der Telekom weiter. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Sie beginnen am Sonntag in Mitteldeutschland. Auch das Call-Center in Magdeburg soll bestreikt werden.