Dabei ging es unter anderem auch um die zeitliche Abfolge, wie und wann das Disziplinarverfahren gegen den an der Ausschreibung beteiligten Mitarbeitenden eingeleitet worden ist. Mehrere Landtagsfraktionen hatten die Antworten des Bildungsministeriums an Abgeordnete und Medien dazu kritisiert.

Intel wartet für den Bau der Fabrik in Magdeburg noch auf Genehmigungen , unter anderem für die Milliardensubventionen , die die Kosten abfedern sollen. Der Baustart war ursprünglich für Ende dieses Jahres geplant. Die ersten Baumaßnahmen hat das Landesverwaltungsamt bereits genehmigt .

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) rechnet damit, dass die EU erst gegen Ende des Jahres die staatlichen Hilfen freigeben wird. Erst dann könnten rein rechtlich die nächsten Schritte gegangen werden, sagte Schulze am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landtages. Die Intel-Ansiedlung in Magdeburg ist aus seiner Sicht aber nicht gefährdet: "Fakt ist, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten unsere Arbeiten weitermachen werden."