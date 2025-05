Nach Anschlag in Magdeburg: Stadt und Land streiten über Rettungsdienst

Nach Anschlag in Magdeburg Sachsen-Anhalt und Stadt Magdeburg streiten über Rettungsdienst

04. Mai 2025, 10:40 Uhr

Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat Probleme in der Vernetzung des Rettungsdienstes in Sachsen-Anhalt offenbart. Denn nicht für jedes Krankenhaus konnte digital eingesehen werden, ob dort noch Notfälle behandelt werden konnten. Der Rettungsdienst fordert das Land deshalb auf, die Digitalisierung voranzutreiben. Das wiederum sieht die Kommunen wie die Landeshauptstadt in der Verantwortung.