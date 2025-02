Polizei bittet um Mithilfe Streit in Magdeburg eskaliert: Syrer mit Messer verletzt

26. Februar 2025, 17:15 Uhr

Am Freitag sind in Magdeburg zwei Syrer mit einer Gruppe Jugendlicher aneinandergeraten. Die beiden Migranten wurden dabei verletzt, einer von ihnen musste notoperiert werden. Wie genau es zu dem Streit kam und was dann passierte, ist noch unklar. Die Polizei hat noch nicht mit den Syrern gesprochen, weil am Abend des Vorfalls niemand dolmetschen konnte.