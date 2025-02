In Magdeburg ist in der Nacht zum Sonntag in mindestens 1.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Das bestätigte eine Sprecherin der Städtischen Werke (SWM) MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach ereignete sich die Havarie in mehreren Straßenzügen in Stadtfeld Ost und Stadtfeld West. Weitere Stromausfälle in anderen Stadtteilen konnte die Sprecherin nicht bestätigen.