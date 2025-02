In Magdeburg hat es in der Nacht zu Sonntag weniger Stromausfälle gegeben als zunächst angenommen. Eine Sprecherin der Städtischen Werke (SWM) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, es habe in der Landeshauptstadt nur in Stadtfeld-Ost und -West eine gut einstündige Havarie gegeben. Von dieser seien rund 1.000 Haushalte betroffen gewesen.

Internetseite generiert Störungsmeldungen

Auf der Internetseite "Netze-Magdeburg.de" waren auch Stromausfälle in den Stadtteilen Sudenburg, Cracau, Buckau, Ottersleben und in Teilen der Altstadt angezeigt worden. Diese Plattform, so die SWM-Sprecherin, sei mit der Internetseite "störungsauskunft.de" verknüpft.

Je mehr Menschen in der Nacht die Seite aufgerufen hätten, desto mehr Störungsmeldungen habe sie generiert und angezeigt. Dadurch seien für mehrere Stadtteile in Magdeburg Stromausfälle gemeldet worden, obwohl es in diesen Stadtteilen gar keine Stromausfälle gegeben habe.