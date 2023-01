Am frühen Dienstagnachmittag gab es in Magdeburg kurzzeitig einen Stromausfall. Eine Sprecherin der Stadtwerke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es seien rund 1.700 Haushalte im Stadtteil Stadtfeld Ost von dem Ausfall betroffen gewesen. Mittlerweile seien die Haushalte wieder am Netz, weil die Stadtwerke Magdeburg nach eigenen Angaben Strom aus anderen Leitungen zugeschaltet haben.