Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales gibt an, die Sanierung bzw. den Neubau der Magdeburger Strombrücken seit Juni 2016 dreimal gefördert zu haben – insgesamt seien so 119 Millionen Euro geflossen. Borris hatte Ende Juni erklärt, das Ziel sei weiterhin, den neuen Brückenzug vor Weihnachten zu eröffnen. Die wichtige Anbindung des Ostens an das Stadtzentrum ist seit Sommer 2022 gesperrt. Ursprünglich sollte der Verkehr in diesem Sommer wieder freigegeben werden.