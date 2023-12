Die neue Strombrücke in Magdeburg wird noch kurz vor Weihnachten vollständig für den Verkehr freigegeben. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, kann die Brücke am 23. Dezember eröffnet werden – nur einen Tag später als ursprünglich geplant war. Die Umleitung über die Sternbrücke werde dann wieder für den Autoverkehr gesperrt.