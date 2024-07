Sollten die Bauarbeiten planmäßig verlaufen, kann die Neue Strombrücke in den Morgenstunden des 5. August wieder für den Kraftfahrzeug- und Straßenbahnverkehr geöffnet werden.

Auch am Hasselbachplatz wurde am Montag die nächste Bauphase eingeläutet. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe mitteilten, werden nun auch in der Otto-von-Guericke-Straße die Gleise erneuert.