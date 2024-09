Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Baumängel Baracke steht vor dem Aus: Magdeburger Studentenclub soll schließen

Hauptinhalt

30. September 2024, 15:52 Uhr

Die "Baracke" wurde in den 1950er Jahren errichtet und ist Magdeburgs ältester Studentenclub. Nun soll sie dicht gemacht werden. Nach Angaben der Uni gibt es zu viele bauliche Mängel. Die Sanierungskosten stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen. Die Betreiber sind nun auf der Suche nach einem neuen Standort in der Nähe des Campus.