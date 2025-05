Laut der Uniklinik Magdeburg sterben in Sachsen-Anhalt inzwischen immer weniger Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Wert sei stabil unter 40 Prozent und nur noch leicht über dem Bundesschnitt. Wie der Direktor der Herz- und Gefäßabteilung, Rüdiger Braun-Dullaeus, sagte, liegt das unter anderem an optimierten Transportwegen ins Krankenhaus bei Notfällen. Außerdem seien die Menschen besser über Herzerkrankungen aufgeklärt und es gebe Fortschritte in der Therapie.