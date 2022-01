... das Hin und Her zwischen Präsenz- und Online-Veranstaltungen

Martin, Student der Mechatronischen Systemtechnik an der Hochschule Magdeburg-Stendal: "Wenn Präsenz notwendig ist, darf der Unterricht innerhalb der Hochschule stattfinden. Wo die 'Notwendigkeit' liegt, ist aber jedem Professor selbst überlassen. Das ist ein Problem, weil man nicht so richtig einschätzen kann, wo es tatsächlich notwendig ist und wo nicht. Die Professoren gehen aber auf die Studierenden ein und wir können im Prinzip abstimmen, wie wir es gerne hätten. Aber das ist auch nicht so einfach, weil es unter den Studierenden unterschiedliche Meinungen dazu gibt." Martin findet gut, dass die Studierenden bei der Frage nach Präsenzunterricht mit einbezogen werden. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Ruth, studiert Wasserwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal: "Am Anfang war schlecht kommuniziert, was passiert, wenn wir nicht mehr in Präsenz Vorlesungen haben. Und irgendwann kam halt der Tag, an dem es so weit war. Und dann war es so ein Hin und Her und Suchen, wo man die Infos herkriegt. Welcher Dozent hat wo welche Infos hingestellt? Es wird aber besser. Ich weiß jetzt, wo ich die Infos herbekomme."

.. Ablenkungen und Motivation im Home-Office

Flavio, studiert Medienbildung an der Otto-von-Guericke-Universität: "Ich hatte zum Beispiel einen Vortrag und habe eine Diskussionsfrage gestellt und dachte, meine Kommilitonen antworten mir jetzt. Aber es hat sich keiner gemeldet. Das ist ein bisschen schade. Ich kann das aber verstehen und bin da auch so. Ich sage auch nicht immer was in Online-Veranstaltungen.



Ich habe eigentlich mein Handy dabei auch die ganze Zeit in meiner Hand. Das kann ich offen zugeben. Das würde in Präsenz wahrscheinlich deutlich weniger passieren, weil mich der Prof ja sehen könnte."

Studentin Ruth tauscht ihren Schreibtisch in der WG immer wieder gerne mit einem Platz in der Bibliothek. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Ruth, studiert Wasserwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal: "Ich fahre, wenn ich irgendwie lernen muss, in die Bibliothek. Das ist ein Raum, wo ich mich wirklich noch konzentrieren kann.



Zu Hause sitze ich einfach immer vor dem gleichen Schreibtisch, vor dem ich auch meine Freizeit verbringe. Und das ist lahm. Das ist okay, wenn das nur die Hausaufgaben sind oder die Sachen, die man vor- und nachbereitet. Aber, wenn es halt alles ist, dann funktioniert es bei mir irgendwann nicht mehr."

Präsenz-Vorlesungen sind nicht der Heilige Gral. Erkenntnis durch die Corona-Pandemie

... was besser werden muss

Flavio, studiert Medienbildung an der Otto-von-Guericke-Universität: "Die nächste Klausur schreibe ich im Februar. Und obwohl alles dazu online stattgefunden hat, muss diese Klausur, weil der Professor das möchte, unbedingt in Präsenz geschrieben werden. Warum man da so stur sein muss, verstehe ich nicht. Da könnte man vielleicht andere Möglichkeiten und Lösungen finden. Der Prof sagt mehr oder weniger: 'Das wird schon immer so gemacht.' Ich sage mal so: Einem alten Hund kannst du keinen neuen Trick beibringen. Und wenn er so eingespielt ist seit 30 Jahren, dann wird er das so durchziehen.



Ich würde mir wünschen, dass man da auf die Studierenden eingeht. Man könnte vielleicht irgendetwas in Hybrid machen. Also ein Teil sitzt zu Hause und ein Teil im Hörsaal. Man müsste einfach mal umdenken. Das geschieht nicht und das finde ich schade. Flavio findet, dass einige Professoren mehr auf die Studierenden eingehen sollten. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Ruth, studiert Wasserwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal: "Ich glaube, es ist selbstverständlicher geworden, dass man sagt, Präsenz-Vorlesungen sind nicht der Heilige Gral. Ich finde die digitalen Angebote als Ergänzung super wichtig und sehr praktisch. Diese Selbstverständlichkeit von beiden nebeneinander als Co-Existenz, das ist etwas, was ich mir für die Zukunft wünsche."