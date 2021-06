Neustädter See Großsuche nach vermisster Frau in Magdeburg

Feuerwehr und Polizei haben in der Nacht zum Sonntag am Neustädter See in Magdeburg nach einer Frau gesucht. Sie ist zum Baden in den See gegangen, aber wohl nicht zurückgekehrt. Die Suche war bislang erfolglos.