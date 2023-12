Die Magdeburger jüdische Gemeinde zu DDR-Zeiten war eine der kleinsten in Ostdeutschland, die erst durch den Zuzug von sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten zu neuer Größe erwuchs. Sie beteten teilweise zum ersten Mal in Freiheit in den bescheidenen Räumen in der Magdeburger Neustadt.

Für sie ist die Eröffnung des neuen Gebäudes ein großer Schritt, der zeigt, dass sie in Magdeburg eine Zukunft haben sollen. Gemeindevorsitzende Inessa Myslitska sagt gerührt, dass sie die "tolle Energie" aus den alten Gemeinderäumen, die durch die vielen Gebete an Gott und die Erinnerungen an eine schöne und bewegende Zeit entstanden seien, mit in die neue Synagoge in der Julius-Bremer-Straße nehmen werde.