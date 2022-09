In diesem Sinne soll die Synagoge auch für Besucherinnen und Besucher offen sein, sagt Herbert Seibert vom Förderverein für die Synagoge: "Es wird in der neuen Synagoge einen Pförtner geben, der Ansprechpartner für alle interessierten Menschen sein wird, um den Weg in die Synagoge offen zu halten. Die Ereignisse im Herbst 2019 haben dafür gesorgt, dass erhebliche Sicherheitsmaßnahmen im alltäglichen Leben, aber auch für das Bauvorhaben selbst vorgegeben sind. Das sollten alle wissen. Man kann nicht ohne weiteres mit Rucksack oder Koffer in die Synagoge gehen, sondern man meldet sich beim Pförtner und dann wird es möglich sein, in die Synagoge zu kommen."