Im Rahmen der Tage für jüdische Kultur und Geschichte findet ein Theaterabend über Erich Kästner und Mascha Kaléko statt.

Klassische, aber auch zeitgenössische Konzerte laden zum Hören jüdischer Musik ein.

Lesungen widmen sich historischen Autoren wie Erich Mühsam, aber auch aktuellen Autorinnen wie Mirna Funk.

In Magdeburg finden vom 28. Oktober bis zum 12. Dezember die Tage der jüdischen Kultur und Geschichte statt. Sie stehen auch unter dem Eindruck der politischen Ereignisse im Nahen Osten. Für Organisator Norbert Pohlmann vom Forum Gestaltung sind sie auch Tage des Einübens toleranten Verhaltens: "Es ist beängstigend, dass jüdisches Leben so prekär ist im Moment", sagte Pohlmann MDR KULTUR. Kultur sei eine Möglichkeit, in diesen Kriegszeiten Worte zu finden.

Theater schaut auf Erich Kästner und Mascha Kaléko

Zentraler Veranstaltungsort ist das Forum Gestaltung, das die Kulturtage seit 2008 in Kooperation mit Institutionen und Vereinen der jüdischen Community organisiert. Pohlmann hofft, mit den vielfältigen Formaten der Veranstaltungsreihe alle anzusprechen.

Anlässlich des 50. Todestages von Erich Kästner in diesem Jahr soll es am Dienstag, 29. Oktober einen Theaterabend über Kästner und Mascha Kaléko geben. Beide waren in den 1930er-Jahren in ihrer Arbeit als Schriftsteller und Lyrikerin durch das NS-Regime massiv eingeschränkt. Das Parktheater Edelbruch aus Berlin reflektiert die Beziehung der beiden in einem poetisch-theatralen Programm.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Röhnert

Klassische Konzerte, Jazz und Kinoabend

Es folgen Konzerte: Alexander Zakharenk und Shulamit Lubowska präsentieren am 3. November kantorale Musik verschiedener Epochen, jiddische Operetten, Arien aus Opern sowie israelische Lieder. Maria "Mascha" Raykhman ist laut den Veranstaltern eine jüdisch-ukrainische Singer-Songwriterin, die mit Traditionellem und Modernem kokettiere. Sie gibt ihr Konzert am 6. November.

Am 24. November trifft die Lyrik von Boris Pasternak auf Jazz des 21. Jahrhunderts. Lora Kostina hat Texte des jüdisch-russischen Dichters ("Doktor Schiwago") vertont. Das Lora Kostina Trio performt gemeinsam mit Jazz-Sängerin Pascal von Wroblewsky.

Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

Im Studiokino Magdeburg zeigen die Kulturtage am 9. November den Film "Die Ermittlung", nach dem berühmten Theaterstück von Peter Weiss. Erst diesen Sommer war der Film in den Kinos. Für Organisator Pohlmann ein tief bewegendes Zeugnis über den Auschwitzprozess.

Lesungen von Erich Mühsam und Mirna Funk

Im Programm stehen die historische Bezüge zur Gegenwart im Mittelpunkt, so auch in den Lesungen. Etwa bei einer szenischen Lesung über Erich Mühsam: Er war eines der ersten prominenten Opfer der Nationalsozialisten, wurde bereits 1933 verhaftet und im KZ Oranienburg ermordet. Laut Organisator Pohlmann soll die Veranstaltung zeigen, wie gefährlich kurzfristig sich Strukturen ändern können, "wenn die Vernunft schläft wie 1933". Man wolle Geschichte in die Gegenwart spiegeln und so dazu anregen, sich als Gegenwärtige der Verantwortung in der Geschichte bewusst zu werden.

Bildrechte: picture alliance / -/dpa | -

Es gibt knapp 30 Veranstaltungen, zu denen sich in diesem Jahr auch einige Lesungen in der Stadtbibliothek gesellen, denn extra gefördert vom Land finden hier gleichzeitig (aber nicht in Konkurrenz) die Tage der jüdischen Kultur heute statt. Maik Hattenhorst, Historiker in der Stadtbibliothek Magdeburg, betonte, man wolle jüdische Literatur in der Gegenwart als alltäglichen, selbstverständlichen Teil deutscher literarischer Kultur sichtbar machen.

Die Berliner Publizistin Mirna Funk liest am 16. November aus ihrem Buch "Von Juden lernen" vor – acht Theorien jüdischer Ideengeschichte, die sie aufblättert und mit dem Heute in Verbindung bringt. Es soll eine Lesung sein, die zur politischen Debatte einlädt, ohne belehren zu wollen – das immer wiederholte Credo aller Beteiligten. "Es ist immer eine Einladung, miteinander ins Gespräch zu kommen", sagte Hattenhorst. Man wolle das Publikum nicht belehren, es gehe vordergründig um Kennenlernen und Dialog.