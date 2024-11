Verkehr Magdeburger Ring: Neue Spur in der Innenstadt freigegeben

15. November 2024, 11:06 Uhr

Die Baustelle auf dem Magdeburger Ring in Magdeburg geht in die nächste Etappe. Auf der Tangente zwischen Hauptbahnhof und B1 wird eine neue Fahrspur freigegeben. Doch in zwei Wochen drohen bereits neuen Einschränkungen.