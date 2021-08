Bewegungswissenschaftlerin Anita Hökelmann hat mit ihrem Team an der Universität Magdeburg einen speziellen Rollator entwickelt. Mit ihm sollen Menschen mit Bewegungseinschränkung nicht einfach beim Laufen unterstützt werden, er soll auch das Tanzen ermöglichen. Im Wohnpark "Albert Schweitzer" in Magdeburg wurde er unter anderem in der Entwicklungsphase bei Tanzkursen schon ausgiebig getestet. 2022 geht er in Serienproduktion, eine Magdeburger Firma wird ihn herstellen.