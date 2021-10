"Das Gebäude ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Der harte Winter zu Beginn des Jahres hat dem maroden Dach zugesetzt", so Neumann. Man habe regelmäßige Wassereinbrüche, es "regnet richtig in die Ausstellung rein". Dadurch müssten in der Museumshalle Exponate um- oder ausgeräumt werden. "Das macht die Ausstellung im Moment nicht besonders attraktiv." Deswegen sind derzeit laut Neumann nur die Aktionstage sinnvoll, weil dann genug Personal vorhanden ist, das alles erklären und Auskunft geben kann, was alles in Zukunft geplant ist.