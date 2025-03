Barocke Musik Magdeburg: 13. Telemann-Wettbewerb zieht Virtuosen aus aller Welt an

21. März 2025, 03:00 Uhr

Vom 21. bis 30. März 2025 findet der 13. Internationale Telemann-Wettbewerb in Magdeburg statt. Erstmals wird er in zwei Kategorien ausgetragen: historische Streichinstrumente sowie Kammermusik-Ensembles. 34 Solistinnen und Solisten und 12 Ensembles wetteifern um die begehrten Preise. In der Jury sitzt in diesem Jahr auch die vielfach ausgezeichnete Blockflötistin Dorothee Oberlinger. Alle Vorspiele des Wettbewerbs sind öffentlich.