Der Verkehr über den Magdeburger Ring verläuft aktuell in beide Richtungen einspurig und auf Tempo 30 reduziert. Der Grund: An den drei Spannbetonbrücken des Magdeburger Rings ist derselbe anfällige Stahl wie in der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden verbaut. Die Carolabrücke war 1971 freigegeben worden und ist damit ähnlich alt wie viele der Brücken in Magdeburg.