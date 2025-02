Laut Baubeigeordnetem Rehbaum hofft die Stadt auf einen schnellen Baustart, sobald die Ergebnisse vorliegen. "Das ist auch absolut notwendig, weil diesen Zustand, den wir jetzt fahren, den können wir nicht ewig fahren, denn die Bauwerke verbessern sich ja nicht in der Zeit", so Rehbaum. Bis dahin bleibe man bei Tempo 30 und der einspurigen Verkehrsführung auf den drei Brücken. Momentan spreche aber nichts für eine Sperrung.

An den drei Spannbetonbrücken des Magdeburger Rings ist derselbe anfällige Stahl wie in der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden verbaut. Die Carolabrücke war 1971 freigegeben worden und ist damit ähnlich alt wie viele der Brücken in Magdeburg.