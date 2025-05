Theater Magdeburg zeigt "Krieg und Frieden"

Ein Monster, aber hier in einer Bearbeitung. Man habe ihn vor drei Jahren angefragt für eine Inszenierung, erzählt er. Da wollte er im Hinblick auf den Ukraine-Krieg etwas Politisches, aber auch kein altes Stück interpretieren: "In diesem Druck, den wir durch den Krieg in der Ukraine haben, durch die verschiedenen politischen Positionen, die sich wieder gegenüberstehen, wollte ich eine Uraufführung machen. Also wirklich einen neuen Text." Bildrechte: Nicole Eggeling

Der Vorschlag, ausgerechnet "Krieg und Frieden" zu inszenieren, stammt vom befreundeten Dramaturgen Roland Schimmelpfennig. Er zeigte Hübner seine Bearbeitung des Roman-Stoffes und dessen Reaktion war: "Das ist so unübersichtlich, da weiß ja gar keiner, wie das gehen soll. Das machen wir!"

Das Unübersichtliche und scheinbar Ausweglose, scheint Hübner anzuziehen, in seinen Rollen als Schauspieler und auch als Regisseur, der sich einem Stoff nähert. Den Roman beschreibt Hübner als "großes Panorama" mit journalistischen und lyrischen Texten, "eigentlich die erste Telenovela der Literatur".

Bildrechte: IMAGO / United Archives International

In der Inszenierung versuche er als Regisseur mit theatralen Mitteln, "auch diesen großen bunten Teppich zu basteln". Um diesen Teppich zu basteln, kommt dem 52-Jährigen offensichtlich sein eigenes schauspielerisches Talent zugute: Jedenfalls gewinnt man den Eindruck, wenn man knapp eine Woche vor der Premiere eine quirlige Probe erlebt. Da wird improvisierend am Text gefeilt, den er gemeinsam mit Dramaturg Bastian Lomsché dann auch nochmal bearbeitet.

"Man arbeitet sich Millimeter für Millimeter voran", beschreibt Hübner seine Arbeit und fügt an: Das mache er immer so, ob er ein Büchlein schreibe oder einen Film schneide" wie zuletzt die Doku über Element of Crime oder bei "Sophia, der Tod und Ich" – oder eben auch bei den Bühnenrollen. Zuletzt hielt er eine gefeierte "Dresdner Rede".

Bildrechte: Sebastian Hoppe

"Du kannst ja immer nur das erkennen oder wissen, was du gerade in dem Moment wissen oder erkennen kannst", führt der Schauspieler und Regisseur aus. "Und dann denke ich: 'Mal gucken, wie sich das mischt, was wie hier zusammenkommt.' Auch mit diesem Top-Ensemble."

Mit anderen Worten: Die Tolstoische Personage schaut immer mal wieder vorbei, wie Hübner das nennt, also Pierre, Napoleon oder der Zar – aber auch seine eigene DDR-Vergangenheit und der damit verbundene sowjetisch-russische Gedanke schwingt mit – und die AfD. Da wechselt immer wieder die Perspektive – am Ende will man politisch, aktuell und auch ortsbezogen sein.

"Es wird verrückt, es wird lustig, es wird irgendwann ganz historisch. Theater-Regisseur Charly Hübner

Man habe extra eine Magdeburger Familie erfunden, in der sich alle deutschen Probleme bündelten. Das sei, ein guter Trichter, erzählt Hübner und führt weiter aus. "Es wird verrückt, es wird lustig, es wird irgendwann ganz historisch, dann wird es auch punkig." So habe Roland Schimmelpfennig drei Kriegschöre geschrieben, "die es wirklich in sich haben", so der Neu-Theaterregisseur.