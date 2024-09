Das Theater Magdeburg eröffnet seine neue Spielzeit mit einem Fest und will dabei mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

Premiere feiert eine eher unbekannte Oper, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird: "Das schlaue Füchslein".

Das Theaterfest bietet auch die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Bühnengewerke zu schauen.

Zwei Jahre ist Julien Chavaz nun Intendant am Theater Magdeburg, und anders als manch anderes großes Haus in Sachsen-Anhalt kann er positive Bilanz ziehen – was wohl vor allem am ausverkauften Domplatz-Openair liegt: "Wir erreichen Rekordzahlen", freute sich Chavaz bei MDR KULTUR. Man arbeite zwar nicht nur, um Rekordzahlen zu erreichen, aber man sei dann immer sehr froh. Den Erfolg verstehe er als "ein sehr gutes Signal, dass das Publikum abgeholt wurde".

Theater im Kontakt mit dem Publikum

So ist ihm auch festlich zumute, und genauso will er nun mit seinem Team die dritte Spielzeit beginnen: mit einem Fest. Man will einen Einblick geben in sämtliche Formate – mit anderen Worten: nahbar Lust auf Theater machen. "Wir sind keine Fische im Aquarium", erklärte Chavaz, bei denen es nur darum gehe, sie anzuschauen. Er setzt auf Aktionen zusammen mit dem Publikum: "Das Theaterfest ist für uns eine große Möglichkeit, zu zeigen, dass das Theater auch dem Publikum gehört."

Samstag stehe beispielsweise die künstlerische Vermittlung im Fokus. Es gibt Poetry Slam, das Bürgertheater tritt auf und der Tresenchor singt und hat auch ein Musikrätsel parat.

Gerade im Schauspielhaus möchte man mit dem Publikum ins Gespräch kommen, sagte Bastian Lomsché, einer der drei Schauspieldirektoren. Erfahrungsgemäß gelinge das in Magdeburg viel besser als in anderen Städten. "Ich habe das Gefühl, das Mitteilungsbedürfnis oder besser die Lust sich zu beteiligen an Gesprächen, ist hier sehr hoch."

Opernpremiere von "Das schlaue Füchslein"

Begegnungen mit dem Publikum, aber auch Begegnungen der Kunstformen hatte sich das Team der neuen Intendanz auf die Fahnen geschrieben, was man nun auch mit der ersten Premiere einlöst: Denn Clara Weyde, ebenfalls vom Schauspieldirektorenteam, inszeniert erstmals eine Oper: "Das schlaue Füchslein" von Leoš Janáček – 100 Jahre alt, aber eher selten gespielt.

"Eine sehr witzige, humorvolle, fantasievolle Oper mit viel Tragik, gleichzeitig aber auch mit großem Humor", verspricht Weyde. Die Oper lasse Ambivalenzen zu, von Natur und Zivilisation, Tier- und Menschenwelt, die in dieser Oper eine ganz eigene, fantastisch-realistische Verbindung eingeht, erklärt sie.

Um die Musikalität noch besser zur Geltung zu bringen, wird original in tschechischer Sprache gesungen. Alles zusammen durchaus eine Herausforderung, der sich die Schauspielregisseurin gerne stellt. Sie habe für die Proben zur Inszenierung erstmal die Szenen äußerlich strukturiert, "um dann mit den Sängerinnen und Sängern tiefer in die Psychologie eintauchen zu können", wie sie beschreibt.

Blick hinter die Kulissen

Künstlerische Arbeit, die man dann am Sonntag im Opernhaus konkret nachvollziehen kann, denn da gibt es Einblicke in verschiedene Gewerke: Die allseits beliebte Technikshow, aber auch Instrumentenkunde mit dem Orchester. Man kann dem Ballett beim Proben zuschauen oder lernen, wie mit den Sängern gearbeitet wird.

