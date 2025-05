Der 1994 in Dänemark geborene Øland ist aus Sicht des Theaters Magdeburg "der vielversprechendste junge Dirigent der nordischen Region". Er studierte Fagott, Klavier und Dirigieren an der Sibelius-Akademie in Helsinki und dirigierte bereits drei Sinfoniekonzertprogramme in Magdeburg – zuletzt im November 2024 die Oper "Carmen". "Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel und die Zusammenarbeit mit dem Theater Magdeburg und der Magdeburgischen Philharmonie", sagte Øland laut der Mitteilung. Das Publikum, das Orchester und die gesamte Magdeburger Theaterfamilie hätten ihn seit seinem ersten Gastspiel 2019 immer sehr willkommen geheißen. "Ich kann mit Sicherheit sagen: Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", so der designierte Generalmusikdirektor.