Der Überfall auf die Magdeburger Elbterrassen 1992 hat eine Vorgeschichte: Denn die alternative Szene der Region hatte sich schon vor der Wende gespalten, in Punks und Skinheads. Zwischen beiden Szenen gab es Kontakte. Es gab Überläufer in beide Richtungen. Auch wenn schon recht früh deutlich war, dass Punks eher links orientiert waren, während sich die Skinheads schon zu DDR-Zeiten ganz klar rechtsradikal verorteten. Mit der Wende radikalisierten sich die Skinheads weiter und wurden in einigen Regionen zur bestimmenden Jugendkultur, in der Gewalt eine wichtige Rolle spielte.

In Magdeburg verging kaum ein Wochenende ohne Prügeleien, wobei es nicht nur um Ideologien ging, sondern auch um die Vorherrschaft in bestimmten Stadtteilen. Während das Plattenbauviertel Magdeburg-Nord ganz klar von Skinheads dominiert wurde, trafen sich die Punks im alternativen Jugendzentrum Knast am Moritzplatz. Es waren Arbeiterkinder, die da aufeinander einschlugen, während ihre Eltern damit beschäftigt waren, sich irgendwie in die neue Arbeitswelt hinüber zu retten.

Überfall war geplant

Offenbar hatte es sich in der rechten Szene herumgesprochen, dass rund 30 Punks an jenem 9. Mai 1992 einen Geburtstag in den Magdeburger "Elbterrassen" – einer Gaststätte im Stadtteil Cracau – feiern wollten. Der Überfall war nämlich sorgfältig vorbereitet. Zunächst wurden durch einen fingierten Telefonanruf mehrere Polizeieinheiten, darunter auch das Sondereinsatzkommando, in einen weit entfernten Stadtteil gelockt. Dort sollten angeblich randalierende Jugendliche parkende Autos demolieren.

Vor Ort fanden die Beamten aber weder beschädigte Autos noch randalierende Jugendliche. Stattdessen stürmten zur selben Zeit rund 60 Skinheads die "Elbterrassen", und zwar von drei Seiten, sodass die überraschten Punks keine Möglichkeit hatten zu fliehen. Bewaffnet mit Baseballschlägern, Zaunlatten, Pflastersteinen und Leuchtpistolen fielen die Neonazis über die Geburtstagsgäste her. Fünf Opfer erlitten schwerste Kopfverletzungen. Einer von ihnen – Torsten Lamprecht – starb an den Folgen.

Umstrittene Rolle der Polizei

Doch die Polizei war nicht völlig abwesend. Immerhin sieben Polizisten beobachteten den Angriff, griffen aber nicht ein. Die Beamten hätten Angst gehabt, so entschuldigte der damalige Polizeichef Johann Lottmann die Zurückhaltung seiner Beamten. Natürlich sei sofort Verstärkung angefordert worden, aber die sei leider zu spät gekommen. Nach Angaben des Wirts der "Elbterrassen" war die Verstärkung erst eine halbe Stunde nach Verschwinden der Naziskins vor Ort. Später im Prozess zeigte sich, dass es die Polizisten wohl vor lauter Angst auch unterlassen hatten, die Nummernschilder der Tatfahrzeuge zu notieren.

Auch die übrige Ermittlungsarbeit blieb allenfalls Stückwerk. Trotz der eingerichteten Sonderkommission gelang es der Polizei nicht, denjenigen zu finden, der für die tödlichen Schläge gegen Torsten Lamprecht verantwortlich war. Entsprechend schwierig gestaltete sich die juristische Aufarbeitung. Viele der Zeugen waren bei dem Überfall so schwer verletzt worden, dass sie sich nur grob an den Tathergang erinnern konnten. Trotz mehrerer Gerichtsverfahren gelang es nicht, Planung und Ablauf des Überfalls zu klären.

Unweit des Tatorts hängt heute ein Straßenschild mit der Aufschrift "Torsten-Lamprecht-Weg". Bildrechte: MDR/Andre Plaul Und obwohl es rund 60 Tatbeteiligte gab, wurden insgesamt nur 18 Anklagen erhoben, die jedoch überwiegend zur Ableistung von Sozialstunden führten. Mehrere Neonazis erhielten zwar Haftstrafen, aber größtenteils auf Bewährung. Nur ein 24-Jähriger aus Wolfsburg musste wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung vier Jahre in Haft.

Versagen der Justiz

Dabei waren solche Attacken sehr viel mehr Alltag, als viele es seinerzeit wahrhaben wollten. Bereits im September 1991 hatte es in Magdeburg einen brutalen Skinhead-Überfall auf vier türkische Zuwanderer gegeben. Dabei wurde ein Opfer vermutlich mit Leuchtmunition beschossen und schwer verletzt. Anschließend verfolgten die Täter mit einem Fahrzeug die Fliehenden und versuchten, deren Kleinbus in die Elbe zu schieben. Schließlich flüchteten die Angreifer.