Meldungen wegen Frau auch in Magdeburg

In Magdeburg galt das Haltungs- und Betreuungsverbot des Kreises Anhalt-Bitterfeld aber nicht. Wie Magdeburgs Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch sagte, waren aber auch die Behörden der Landeshauptstadt mehrmals in Kontakt mit der Schafhalterin. Demnach waren Vertreter des Gesundheits- und Veterinäramts über Jahre mehrfach vor Ort. Es habe aber keine "Untersagung der Haltung an sich" gegeben. Man habe keine weitere Grundlage als das eigentliche Tierschutzgesetz.

Die Stadt hatte zuvor bestätigt, dass es in der Vergangenheit Hinweise von mehreren Bürgern zu der Schafhalterin gegeben hat. Am Sonntag waren bei ihr etwa 400 Schafe auf einem Grundstück im Osten Magdeburgs tot aufgefunden worden. Die Todesursache der Tiere steht laut Gottschalk noch nicht fest. "Das ist natürlich für uns auch ein Vorfall nicht üblichen Ausmaßes. Das ist etwas, was wir jetzt im Rahmen der Ermittlung der Polizei sicherlich noch feststellen werden und auch mit der Untersuchung der toten Tiere." Ermittelt wird laut Polizei gegen eine 62-jährige Frau aus Gommern im Jerichower Land.

Rund 600 noch lebende Tiere hat inzwischen das Veterinäramt der Stadt übernommen. Sie sollen auf dem Gelände bleiben und dort Wasser und Heu bekommen. Pferde und Esel wurden laut Gottschalk auf Koppeln untergebracht. 13 Hunde, die ebenfalls auf dem Gelände waren, kamen im Tierheim und privat unter. Ein Hund sei wegen seines aggressiven Verhaltens erschossen worden.

Halterin arbeitete für Landesbetrieb

Wie jetzt außerdem bekannt wurde, bestand zwischen der Schafhalterin und dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) bis vor kurzem ein Vertrag zur Deichpflege. Die Frau beweidete demnach mit ihren Tieren Deichflächen bei Schönebeck. Am 13. Dezember 2024 habe das zuständige Wirtschaftsministerium jedoch darüber informiert, dass der Frau die Betriebserlaubnis entzogen und vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Haltungs- und Betreuungsverbot für Tiere ausgesprochen worden sei. So teilte es der LHW am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT mit.