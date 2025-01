Im Fall der toten Schafe in Magdeburg sind neue Einzelheiten zur Halterin der Tiere bekannt geworden. Wie der Landrat im Jerichower Land, Steffen Burchhardt (SPD), MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag sagte, hatte die Halterin möglicherweise mehr als eintausend Schafe in ihrer Obhut. Konkret gehe es um 1.150 Tiere. Zuletzt wurden den Angaben zufolge bei einer Kontrolle elf verwahrloste Hunde in einer Gaststätte in Gommern im Jerichower Land entdeckt. Damit steige allein die Zahl der Hunde aus der Obhut der Frau auf 27.