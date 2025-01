Landrat Burchhardt spricht von einer "großen kriminellen Energie bei der Frau". So habe sie unter falschem Namen Grundstücke angemietet, um dort Tiere zu beherbergen, beispielsweise an der Ostsee. Diese Areale seien zum Teil schwer einsehbar gewesen. Seiner Ansicht nach gehört die Frau zu den "Animal Hoardern". Dabei würden Menschen Tiere sammeln wie Gegenstände. So habe die 62-Jährige auch Tiere von Tierschutzorganisationen in Pflege genommen.