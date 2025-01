Der Fall war Anfang Januar bekannt geworden, zuletzt nahm er immer größere Dimensionen an. So soll die 62-Jährige nach Angaben der Behörden im Jerichower Land insgesamt mehr als tausend Tiere in ihrer Obhut gehabt haben. In Gommern hatte die Frau zudem Hunde gehalten, die verwahrlost und in schlechtem Zustand waren. Auch auf dem Gelände im Osten der Landeshauptstadt, wo die toten Schafe entdeckt worden waren, fanden die Behörden verwahrloste Hunde und einen Esel.