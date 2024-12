Der Tourismus spielt in Magdeburg eine immer wichtigere Rolle. Wie die Landeshauptstadt am Montag mitteilte, geht das aus einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie hervor. Danach hat der Tourismus der Stadt 2023 einen Bruttoumsatz von 459,5 Millionen Euro eingebracht – ein Anstieg von 9,5 Prozent im Vergleich zu 2019. Von den Mehreinnahmen profitieren demnach vor allem das Gastgewerbe und der Einzelhandel. Unter dem Strich blieben 210 Millionen Euro als Einkommen durch Tourismus übrig.