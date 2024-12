Rund 500 Trauergäste haben am Samstag im AMO-Kulturhaus Magdeburg von dem prominenten Kabarettisten Frank "Franki" Hengstmann Abschied genommen. Die öffentliche Trauerfeier stand unter dem Motto "Mach's jut!" und glich mehr einer Show. "Franki wurde geboren, ging auf die Bühne, dann ging er wieder von der Bühne und starb." So fassten die Söhne Sebastian und Tobias den Lebenslauf ihres Vaters zusammen. Beide sind inzwischen selbst deutschlandweit angesagte Kabarettgrößen.

Bildrechte: MDR / Hagen Tober

Die zahlreichen Besucher erfuhren, dass Frank Hengstmann schon mit fünf Jahren eine kecke und freche Stimme hatte und schon bald in dem Kinderkabarett "Kritiküsschen" den Ton angab. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte "Franki" mit 9 Jahren in der Sendung "Startfieber". Frank Hengstmann machte das Kabarett "nach Hengstmann" zu einer gefragten Spielstätte auf dem Breiten Weg in Magdeburg.