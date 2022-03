Christian Walbrach, Landes-Behindertenbeauftragter von Sachsen-Anhalt: Menschen mit Behinderung stehen in der Mitte der Gesellschaft. Bildrechte: Sozialministerium Sachsen-Anhalt

In der "Magdeburger Erklärung" fordern die Beauftragten, auch die Teilhabe von behinderten Menschen am kulturell-künstlerischen Leben zu verbessern. So seien eine Reduzierung oder Abschaffung von Barrieren in kulturellen Orten und weitere barrierefreie Kultur- und Kunstangebote nötig. Außerdem müssten barrierefreie Kommunikationsangebote in Museen geschaffen oder verbessert werden. Die Beauftragten wünschten sich unter anderem mehr Informationen in Leichter Sprache, Brailleschrift und Gebärdensprache.