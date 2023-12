Anwohner Rainer Weigelt vom Deutschen Alpenverein in Magdeburg kritisierte besonders, dass für den Bau von drei Häusern zahlreiche Bäume und Büsche gefällt werden müssten. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, in Initiativen Bäume zu pflanzen und sich um das Stadtgrün zu kümmern, aber hier sollen 1,5 ha Stadtwald einfach so gerodet werden." Die vereinbarten Ersatzpflanzungen in der Dodendorfer Straße seien unzureichend. Auch seltene Tier- und Pflanzenarten wären von dem Projekt betroffen. Zudem sei die Trümmerfläche als Baugrund ungeeignet. Dass die Stadt das Projekt trotz ausreichend Ausweichflächen in Erwägung ziehe, sei unverständlich.