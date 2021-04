Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper will bis Sommer 2022 im Amt bleiben. Der SPD-Politiker gab am Sonntag bekannt, seinen angekündigten Rücktritt noch in diesem Jahr nun doch nicht umzusetzen. Als Grund gab er zahlreiche Bitten an ihn an, sich noch nicht aus der Politik zurückzuziehen.