René Kindermann: Die Atmosphäre war ziemlich cool. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt des Gefühl, dass dort irgendjemand ein Problem hat mit irgendjemandem. Bis zum Ende des Kampfes hätte ich nie damit gerechnet. Der Box-Kampf ging über volle zwölf Runden. Es war wirklich ein sehr hochklassiger Schwergewichts-Boxkampf. Der war schnell. Der war bis zum Schluss spannend. Es hätte in der letzten Sekunde noch passieren können, dass da einer den anderen durch K.O. ausknocked. Entsprechend euphorisch waren auch alle, als der Kampf vorbei war. Das Ding war vorbei, die Uhr war runtergezählt. Und dann sprang gefühlt diese ganze Seebühne auf einmal voller Begeisterung hoch und sagte: 'Was haben wir denn hier erlebt?' Das war so die Stimmung, mit der wir in diese Nachberichte reingegangen sind.

René Kindermann: Der Boxring steht in der Mitte von der Seebühne. Wir hatten quasi auf der von den Vorfällen abgewandten Seite unsere Moderations-Positionen mit Dominic Bösel zusammen. Wir hatten uns gerade bereit gemacht. Thorsten Püschel führte das Interview mit Kabayel im Ring, da hörte ich plötzlich, dass irgendjemand anfing rumzuschreien: 'Was ist denn hier los?' Da habe ich mich umgedreht, da sah man, dass so eine Masse Menschen sich wabernd so hin und her bewegte. Und dann ging es immer weiter, da flogen dann plötzlich Stühle. Das sieht man natürlich hinter dem Boxring nicht so deutlich. Aber man merkte, was dort passiert ist. Immer mehr Leute rannten in die Richtung, wo diese Stühle flogen, um um zu gucken, was da los war.