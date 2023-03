An der Baustelle des City-Tunnels in Magdeburg laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Bauwerks auch für Autos. Deswegen ist von Montag an der Anschluss des Magdeburger Rings im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) gesperrt. Die Sperrung dauert bis zum 31. März.