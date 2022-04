Die Messe in Magdeburg ist seit kurzem eine Notunterkunft für Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine. In den großen und hohen Hallen schlafen die Menschen auf Feldbetten, ihre Habseligkeitenlagern sie daneben auf dem Boden, weil es keine Schränke gibt. "Es ist ungewöhnlich für uns, wir waren noch nie in solch einer Situation", sagt eine Frau, die aus Charkiv geflohen ist.

Charkiv, das ist eine der am stärksten zerbombten Städte in der Ukraine seit dem Angriff durch Russland. Die Frau, die mit ihrer Schwester in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gelandet ist, sagt über die Notunterkunft: "Es ist laut und am Abend weinen die Kinder – so wie ein Weinkonzert." Sie leben seit zwei Wochen hier. Mit Trennwänden sind in den Fußballfeldgroßen Hallen Bereiche abgetrennt worden, um ein wenig Privatsphäre zu schaffen.