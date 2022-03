Aus der Ukraine fliehen weiterhin Menschen vor dem Krieg nach Deutschland . Einige von ihnen kommen auch in Magdeburg an. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden die Ukrainerinnen und Ukrainer nun in den Messehallen untergebracht.

Damit sind die Hallen 2 und 3 neben dem Elbauenpark erste Anlaufstelle für die Menschen, die nicht privat unterkommen. Aus Sicht der Stadt spricht die Nähe zum Elbauenpark mit seinen Erholungs- und Freizeiteinrichtungen sowie die gute Anbindung an das Straßenbahnnetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe für die Unterbringung. Den Angaben nach wurden dort bereits am Freitag 633 Menschen untergebracht. Vor Ort sind Dolmetscher, Mitarbeiter der Notfallseelsorge sowie ein Allgemeinmediziner und eine Tierärztin.

Die bisherige Erstaufnahmestelle in der Hermann-Gieseler-Halle soll in den kommenden Tagen geräumt werden. In der früheren Spielstätte des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg werden Geflüchtete seit knapp zwei Wochen betreut. Zeitweise kamen Menschen auch in der Sporthalle der benachbarten Grundschule am Westring unter.