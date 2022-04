Das ehemalige Alten- und Pflegeheim "Haus Budenberg" ist zu einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine hergerichtet worden. Bildrechte: dpa

Vom kommenden Osterwochenende an sollen die Menschen vom Messegelände in das "Haus Budenberg" umziehen, wie die Stadt mitteilte. 40 Räume wurden demnach in dem ehemaligen Pflegeheim mit der Hilfe von Ehrenamtlichen hergerichtet. Insgesamt halten sich den Angaben zufolge derzeit 3.692 Menschen aus der Ukraine in der Landeshauptstadt auf.