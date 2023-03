Der Finanzausschuss hat eine Freigabe für Gesamtkosten in Höhe von rund 17,8 Millionen Euro erteilt. Die Baumaßnahme befinde sich derzeit in der Ausführungsplanung, so die Sprecherin. Dann soll die Vorbereitung der Vergabe folgen. Wie lange die Baumaßnahmen insgesamt dauern werden, könne man aktuell noch nicht verbindlich sagen, hieß es.

Zuletzt war das Gebäude in den Jahren 2013 und 2014 umfassend modernisiert worden. Die Abgeordneten hatten damals zeitweise in einem Ausweichquartier in der Magdeburger Johanniskirche getagt. Unter anderem war in neue Technik sowie in neue Wände, Böden und Decken investiert worden. Dazu wurden 80 Kilometer Strom- und 38 Kilometer Datenkabel, 2.500 Steckdosen und 1.650 Datendosen sowie eine neue Telefonanlage installiert. Auch die Barrierefreiheit und der Brandschutz wurden auf Vordermann gebracht.