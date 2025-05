Bildrechte: Magdeburger Verkehrsbetriebe/Peter Gercke

Wartungs- und Sanierungsarbeiten Baustellen und Umleitungen bei den Mgdeburger Verkehrsbetrieben

04. Mai 2025, 10:19 Uhr

Die Straßenbahnlinien 1, 2, 5 und 10 in Magdeburg müssen am Sonntag umgeleitet werden. Stationen um den Domplatz werden nicht mehr angefahren. Ab Montag werden dann in Stadtfeld Ost die Gleise erneuert.