In Magdeburg sind am Sonntag mehrere Autos beschädigt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Demnach hat ein bisher unbekannter Täter in den Morgenstunden im Bereich der Annastraße im Stadtteil Stadtfeld-Ost insgesamt elf Pkw demoliert. Der Täter habe dabei die Außenspiegel der Autos abgeschlagen beziehungsweise abgetreten.