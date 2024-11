Nach einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht auf der Autobahn 2 bei Magdeburg ist der gesuchte flüchtige Lkw-Fahrer identifiziert. Laut Angaben der Polizei von Dienstag hat sich am Montag ein Fuhrparkleiter beim Polizeikommissariat Langenhagen in Niedersachsen gemeldet, nachdem er den Zeugenaufruf im Radio gehört hatte. Er gab an, einen auf die Beschreibung passenden Lkw in seinem Bestand zu haben. Die Polizei hatte nach Erstellung eines Gutachtens nach einem blauen Volvo mit Sattelauflieger der Marke "Schmitz" gesucht.