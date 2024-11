Auf der Autobahn 2 am Kreuz Magdeburg ist ein Pannenhelfer angefahren und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Ein LKW hatte demnach am frühen Samstagmorgen den 38-jährigen Pannenhelfer erfasst, als dieser am Seitenstreifen ein Auto auf seinen Abschhleppwagen laden wollte.