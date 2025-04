Ein Autofahrer ist in Magdeburg bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 76 Jahre alter Mann am Mittwoch in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Alt Olvenstedt an einer Kreuzung aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin sei er frontal in eine Hauswand gefahren und dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt worden.