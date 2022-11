Auto in zwei Teile zerrissen Junge Frau stirbt nach Unfall in Magdeburg

Bei einem schweren Unfall in Magdeburg ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei starb die 17-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Wagen, in dem die als Beifahrerin saß, ging in Flammen auf.