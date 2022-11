Nachdem bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend in Magdeburg eine junge Frau ums Leben gekommen ist, hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und illegalen Autorennens aufgenommen. Ermittelt wird gegen den Fahrer des Autos.

Die 17-Jährige saß als Beifahrerin in einem Auto, das in einen Unfall auf der Salbker Chaussee nahe dem Einkaufszentrum Bördepark verwickelt war. Nach ersten Meldungen hatte der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Fahrzeug schleuderte gegen eine Laterne und danach gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Wagen in zwei Teile zerrissen worden, hieß es von der Polizei. Die Beamten vermuteten schon am Freitagabend, dass der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen ist. Ersthelfer konnten die 17 Jahre alte Beifahrerin aus dem Wagen bringen, bevor das Wrack in Flammen aufging.Für die junge Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät.